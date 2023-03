Veel animo voor Struikroversactie bij Scheldeflat: ‘De natuur geeft alles gratis’

‘Vroeger stonden we tot ons middel in de poep’: het gaat nu gelukkig anders op het persstati­on van het waterschap

BERGEN OP ZOOM - We gebruiken gemiddeld 125 liter per persoon per dag, maar wat gebeurt er eigenlijk met al dat water dat we doorspoelen? Dat was zaterdag te zien op de open dag van waterschap Brabantse Delta bij het persstation aan de Binnenbandijk.