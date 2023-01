Varkenshouder wint rechtszaak tegen gemeente Bergen op Zoom over uitbreiding stallen: ‘Afwijzing niet onderbouwd’

Opgeblazen prullenbak­ken en kapot bushokje, maar vuurwerk­scha­de lijkt mee te vallen in Steenber­gen en Woensd­recht

STEENBERGEN/WOENSDRECHT - De vuurwerkschade in Steenbergen en Woensdrecht lijkt lager uit te vallen dan andere jaren. Woensdrecht noteert 2500 euro schade, Steenbergen 5800 euro. In Bergen op Zoom is de ontstane schade nog niet bekend.

10 januari