Van orgelstemmer tot een Steketee: negentien lintjes voor actieve Bergenaren

Zes lintjes uitgereikt in gemeente Woensd­recht, met twee ridders erbij: een dame en een heer

WOENSDRECHT - Tijdens een rondrit door zijn gemeente heeft de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen woensdag zes inwoners een koninklijke onderscheiding mogen opspelden. Drie keer stopte de stoet in Ossendrecht en één keer in Hoogerheide voor een Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In Putte werden twee mensen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.