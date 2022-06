Van krukjes tot schalen: cliënten van ZEP Werkt presenteren hun werk op de bazaar

De schaal is echter gemaakt door de cliënten van ZEP Werkt en zal onder andere te koop zijn op de bazaar. ZEP Werkt houdt vrijdag 24 juni een bazaar op het terrein aan de Pergolesilaan (naast de Sligro). ,,We willen laten zien wat we hier allemaal doen”, zegt Loes Hermans, creatief projectleider. ,,Voor mensen uit de buurt, belangstellenden en familieleden. Normaal gesproken loop je hier niet zomaar binnen om even te kijken.”

ZEP Werkt heeft cliënten met onder andere GGZ-problematiek, autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Er zijn diverse dagbestedingsgroepen: creatief, schilderen en keramiek, sport, een naaigroep, houtbewerking, groenafdeling en lunchroom Effe Anders in Roosendaal.

Van hapjes tot krukjes

Allemaal nemen ze deel aan de bazaar. ,,Er zijn houten krukjes, onderzetters, tassen, sieraden, schalen en schilderijen”, somt Hermans op. ,,De cliënten van Effe Anders zorgen voor hapjes en drankjes, de sportgroep verzorgt spelletjes op het grasveld. We hebben ook nog een muziekgroep, maar zij durven het nog niet aan om op te treden voor publiek.”

In december organiseerde ZEP Werkt een expositie met als thema Afrika. Dat beviel zo goed, dat er een vervolg gepland werd. Dat werd de bazaar. ,,Iedereen is zo enthousiast”, vertelt Hermans. Zij heeft twee jaar geleden de schilder- en keramiekgroep opgezet. ,,Je ziet cliënten opbloeien, het is enorm goed voor hun zelfvertrouwen dat er bezoekers komen die geld willen besteden aan iets wat zij gemaakt hebben. En er zitten heel bijzondere dingen tussen. We hebben hier echte talenten rondlopen.”

Picasso en Dalí

Mark en Nienke nemen deel aan de creatieve groep. Mark laat zien wat hij geschilderd heeft. ,,Dit is een Picasso, dat een Dalí. We mogen hier doen wat we graag willen, onze eigen stijl ontwikkelen. Zo proberen we mooie dingen te maken voor de bazaar.” Hermans knikt: ,,Iedereen mag zich hier ontplooien. Wij plakken geen stempeltjes, maar laten cliënten zichzelf zijn.”

De opbrengst is deels bestemd voor nieuwe materialen, deels voor een uitje of barbecue voor de cliënten. De bazaar is van 12.00 tot 16.00 uur en iedereen kan vrij binnenlopen.