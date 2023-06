Van De Congo tot ‘Peer Waai’: een zoektocht naar de geschiedenis van alle Halsterse cafés

Vuurwerk met woorden op een snikhete oudejaars­avond: Toneel­groep Phoenix speelt ‘Gelukkig nieuwjaar?!’

BERGEN OP ZOOM - Het is even wennen voor het publiek om in deze hitte van de maand juni samen met Toneelgroep Phoenix oud en nieuw te vieren. Een van de hoeken van dansschool Jac. Danst is omgebouwd tot een sfeervol vakantiehuisje, waar helaas geen open haard aanwezig is.