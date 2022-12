Uitslaande brand in loods met zonnepanelen op het dak in Halsteren

West-Bra­bant is groot in tafelzuur: ‘Niet meer uit onze eetcultuur weg te denken’

AMSTERDAM/BERGEN OP ZOOM – Amsterdam is dan wel de bakermat van het tafelzuur in Nederland, tegenwoordig moet je daarvoor toch echt in West-Brabant zijn. Het onlangs verschenen boek De Zure Stad legt de bijzondere band tussen Amsterdam en deze regio bloot.

2 december