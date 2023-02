Twijfels over toekomst van cross in Hoogerheide lijken nergens voor nodig na uitspraak van topman

Die uitspraak deed de Belg van de wielerunie bij het Belgische Sporza. ,,Hoogerheide is een klassieker en verdient dit.” De cross staat al achttien jaar op het hoogste niveau op de kalender. Afgelopen weekend werd er voor de derde keer een WK georganiseerd. ,,Het was een supermooi WK,” vond Van den Abeele. ,,Dit was weer een WK zoals voor de COVID-periode.”