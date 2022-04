Tweede dag Steenbergs Vestingweekend vol historie, ambacht, sport en vermaak

Veel verklede mensen laten de geschiedenis herleven. Op het Kerkplein waan je je even in de Tachtigjarige Oorlog dankzij de mannen van De Bergsche Battery uit Geertruidenberg. En passant leggen de heren uit waar de uitdrukkingen het loodje leggen, op de korrel nemen, de plaat poetsen en op het matje geroepen worden vandaan komen.

Op de Markt is het een komen en gaan van eerst wandelaars en later 5 en 10 kilometer hardlopers. De kortste afstand van de Vestingloop wordt zowel bij de mannen als de vrouwen gewonnen door een lokale sportheld. Bart Heshof wint in een tijd van 17.37 minuten met grote voorsprong. Hij noemde het parcours fraai maar lastig, dankzij de vele bochten en weinig rechte stukken dwars door de jarige vestingstad.

14-jarig toptalent

Massale belangstelling is er voor de stadswandelingen met Stadsherauten, rondritten in historische voertuigen en vooral ook de rondvaart vanaf de haven over de Steenbergse Vliet. Ook Tineke Feskes uit Steenbergen stapt graag mee aan boord. ,,Varen is leuk en het laat de wereld vanaf een andere kant zien. Er waren mensen die dat aquaduct Steenbergen aan Zee wat overdreven vonden. Onzin. Het blijkt een uitkomst. Het geeft de stad een boost. Bovendien is die Steenbergse Vliet fantastisch. Ook om in te zwemmen trouwens!”