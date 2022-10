Treinverkeer hervat tussen Bergen op Zoom en Zeeland na botsing tussen trein en bus

Energie­steun­pak­ket verandert niks aan onzeker­heid voor Bergse ondernemer: ‘We hebben nergens grip op’

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - Of Arie Schot (45) van het Visgilde in Bergen op Zoom in aanmerking komt voor energiecompensatie van de regering? De ondernemer heeft nog geen idee, alles is in deze tijd spannend en onzeker. ,,De enige zekerheid is dat we nergens grip op hebben.”

16 oktober