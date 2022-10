Trein doorboort bus, ravage op het spoor: drie dagen geen treinverkeer tussen Roosendaal en Zeeland

update + met videoBERGEN OP ZOOM - Op de spoorwegovergang aan de Marconilaan in Bergen op Zoom is een trein op een bus gebotst. De ravage is enorm: de trein is dwars door de bus gereden. Er zaten geen passagiers in de bus, die na een ochtenddienst onderweg was naar de stalling. De chauffeur raakte wonderwel niet gewond. Prorail laat weten dat er drie dagen geen treinverkeer mogelijk is tussen Roosendaal en Kruiningen-Yerseke door grote schade.

Eerder meldde de NS dat de rest van de dag geen treinverkeer mogelijk zou zijn.

De bus is rond 09.50 uur door de aanrijding helemaal doormidden gebroken, zo zag getuige Ronald Groffen (52). Hij vertelt aan BN DeStem hoe hij zag dat de bus - waarop Geen dienst stond - begon te sputteren op de overgang.

De ravage is enorm. De buschauffeur is nagekeken in de ambulance, maar hij is niet gewond geraakt. De Veiligheidsregio liet in eerste instantie weten dat hij gewond raakte bij de botsing.

Lege bus

De bus was op weg naar de stalling, waardoor er geen passagiers inzaten. ,,Godzijdank was de bus leeg, op de chauffeur na”, zegt de Veiligheidsregio in een reactie. Op de bus staat het logo van Connexxion, maar hij werd op het moment van het ongeluk gebruikt door een van de onderaannemers van het bedrijf, BusiNext.

Volgens de woordvoerder gaat het naar omstandigheden goed met de buschauffeur, die op tijd de bus uit kon komen. ,,Voor ons is dit natuurlijk enorm schrikken. We zijn blij dat hem niks mankeert en dat het ook met de machinist naar omstandigheden goed gaat.” De chauffeur is naar verluidt uitgestapt toen hij de trein zag aankomen. Hij heeft de botsing van een afstand zien gebeuren.

Volledig scherm Treint doorboort bus op spoorwegovergang Marconilaan in Bergen op Zoom. © Christian Traets / Eye4images

Machinist ziet bus op spoor staan

In de trein zaten 85 passagiers. Zij zijn onderzocht, maar onder hen zijn geen gewonden. Ze zijn uit de trein gehaald en met een bus verder vervoerd. Ook de machinist is ongedeerd, maar wel geschrokken. ,,Collega’s hebben hen opgevangen om te praten over hun ervaringen”, zegt een NS-woordvoerder.

Een van de passagiers laat weten dat de trein op een gegeven moment hard in de remmen ging. De machinist heeft de bus op het spoor zien staan en is vermoedelijk door de deur van de cabine de trein in gelopen. Daarbij zou hij hebben geroepen dat men weg moest duiken.

Volledig scherm In de trein zaten zo'n 85 passagiers. Zij zijn na de botsing geëvacueerd en in bussen naar station Bergen op Zoom gebracht. © Christian Traets Eye4images

Trein ontspoord

De politie heeft de omgeving afgezet. De trein is door het ongeval ontspoord en dus moet de rails gecontroleerd worden op eventuele schade.

De ravage op de spoorwegovergang en de weg wordt met prioriteit opgeruimd. Het treinverkeer tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en Zeeland ligt de hele dag plat. Passagiers kunnen ondertussen een vervangende NS-bus gebruiken.

Onderhoud nodig

Agenten van de Verkeerspolitie en Landelijke Eenheid doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zij kijken dan hoogstwaarschijnlijk ook naar het verhaal dat getuige Groffen hoorde van de chauffeur: de bus zou onderweg zijn geweest naar de garage voor onderhoud. Busbedrijf Connexxion laat in een reactie weten dat de bus op nog geen 200 meter van de stalling was toen het ongeval gebeurde. Of de bus ook daadwerkelijk voor onderhoud onderweg was naar de stalling, kan de woordvoerster niet bevestigen. ,,We onderzoek op dit moment wat er mis was met de bus.”

,,Er wordt nog technisch onderzoek gedaan, en we gaan daarover nog in gesprek met de onderaannemer.” Connexxion werkt in verschillende regio’s met onderaannemers die af en toe een dienst rijden voor het busbedrijf. Volgens de woordvoerder wordt van die diensten gebruikgemaakt vanwege personeelstekort.

De buschauffeur maakt vandaag nog een een nieuwe rit, onder begeleiding. ,,Dit plannen we altijd vrij snel als er een ongeval heeft plaatsgevonden”, aldus de Connexxion-woordvoerder.

Volledig scherm Beschadigde trein door botsing tegen bus in Bergen op Zoom. © Christian Traets / Eye4images

Volledig scherm Hulpdiensten aanwezig op de Marconilaan bij spoorwegovergang Bergen op Zoom. © Christian Traets / Eye4images

Volledig scherm Trein ramt bus doormidden op spoorwegovergang in Bergen op Zoom. © Christian Traets / Eye4images

Volledig scherm In de bus zaten geen passagiers. De chauffeur is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. © Christian Traets / Eye4images

Volledig scherm Trein ramt bus doormidden op spoorwegovergang in Bergen op Zoom. © Christian Traets / Eye4images