Tourlegendes hebben weer hoop op wielermuseum voor hun trofeeën: ‘In het hart van de wielersport, in Brabant dus’

Bergenaar (22) die beveiliger dreigde neer te steken verschijnt ondanks gebiedsver­bod in centrum: opnieuw aangehou­den

BERGEN OP ZOOM - Een 22-jarige man uit Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede nacht op rij aangehouden in het centrum van zijn woonplaats. Een nacht eerder dreigde hij een beveiliger van een café neer te steken. Hij kreeg een gebiedsverbod voor het centrum, maar verscheen toch op de Grote Markt.