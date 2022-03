Ton Linssen nog niet beëdigd als raadslid: ‘Ik kan het emotioneel niet aan’

BERGEN OP ZOOM - Van de 33 gekozen gemeenteraadsleden in Bergen op Zoom zijn er woensdag maar 32 geïnstalleerd. Ton Linssen had zich afgemeld. ,,Ik kan het emotioneel nog niet aan.”

Linssen werd vorige week met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis, maar voelt zich fysiek en mentaal niet sterk genoeg om zich te laten installeren.

De andere 32 raadsleden legden woensdagavond allemaal de eed of de belofte af waarbij burgemeester Frank Petter opmerkte dat bij de eed in plaats van God ook Allah aangeroepen mocht worden. Alleen het nieuwe jonge Turkse raadslid Alperen Yilmaz (23)van GBWP maakte daar gebruik van.

Verder is bij D66 niet Jovita Dorigo geïnstalleerd maar Berend Doedens. Dorigo heeft vanwege drukke werkzaamheden voorlopig van het raadslidmaatschap afgezien.

Breuk Lijst Linssen hakt erin

Bij Linssen heeft de breuk in zijn partij Lijst Linssen er flink ingehakt. ,,Ik heb gevraagd of ik digitaal geïnstalleerd kon worden omdat ik het nog niet aandurf om naar de raadszaal te komen.”

Dat kan niet. ,,We mogen digitaal vergaderen of op locatie. Maar hybride, waarbij een deel fysiek en een deel digitaal aanwezig is, mag niet", stelt woordvoerder Peter van der Graaf. ,,Linssen kan zich wel in de raadsvergadering van 21 april laten installeren. Of een digitale raadsvergadering aanvragen.”

Of hij daar voor kiest is nog niet duidelijk. ,,Ik moet eerst sterker worden. Ik sluit ook niet uit dat ik me een tijdje laat vervangen door Louis Wijten.” Dat kan wel. Wie om medische redenen zijn raadslidmaatschap niet kan uitoefenen kan zich maximaal drie keer zestien weken laten vervangen.

Grootste partij

Linssen, met zijn eigen lijst ooit de grootste partij van Bergen op Zoom, is nu een eenmansfractie. Sander Siebelink en Meino Dam zijn uit de partij gestapt vanwege wederzijds gebrek aan vertrouwen en gaan voorlopig verder onder de naam Groep Dam-Siebelink. ,,We gaan op ons gemak verder kijken, maar willen eerst rust in ons hoofd", zegt Siebelink. ,,We bekijken wat we inhoudelijk kunnen bijdragen aan de formatiegesprekken.”