Ton ging kapot van de heimwee op het Juvenaat: ‘Ik heb vreselijk gehuild’

Jong In... Lynn (18) is tevreden in Hoogerhei­de: ‘Ik zou wel graag ontdekken wat er in de stad te doen is’

Lynn van Donschot (18) woont al vanaf haar derde in Hoogerheide. Ze danst en sport er graag, maar is ook graag thuis op de bank te vinden met een goed boek. ,,In de sportschool maakt iedereen een praatje met elkaar.”

10 juli