Tiny houses aan de Sportlaan al meteen doelwit van vandalisme: ‘Het zal geen fijne eerste nacht worden’

Al­di-filiaal aan Holleweg in Bergen op Zoom drie weken dicht, mogelijk vanwege personeels­te­kort: ‘Absurd!’

BERGEN OP ZOOM - De Aldi-supermarkt aan de Holleweg, in wijk Gageldonk-Oost in Bergen op Zoom, is de komende drie weken door onvoorziene omstandigheden gesloten. Volgens ondernemers in de buurt is personeelstekort de oorzaak. Aldi bevestigt noch ontkent dat.

27 juli