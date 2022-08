Tijdelijk beheer voor De Drieschaar, centrum eind deze maand weer open

De gemeente Woensdrecht heeft een tijdelijke oplossing gevonden voor het beheer. Voor de periode van zes maanden nemen Nick de Keyzer en Kathleen Scheenaerts van Human Sports, de sportschool die gevestigd is in De Drieschaar, de exploitatie op zich. Vanaf 29 augustus zijn de deuren van het centrum weer geopend.

In juli overleed plotseling Marie-Rose de Moor, die bijna twintig jaar gastvrouw is geweest in De Drieschaar. Het gebouw waarin veel lokale verenigingen onderdak hebben, is noodgedwongen al een tijd gesloten.

Weer repeteren na de vakantieperiode

De afgelopen tijd is naarstig naar een oplossing gezocht. Sharan Kok, woordvoerder van de gemeente Woensdrecht, zegt dat het belangrijk is dat het gebouw weer snel open gaat omdat begin september veel verenigingen na de vakantieperiode hun trainingen, repetities en bijeenkomsten hervatten.

,,Er is gekozen voor deze constructie, zodat er in de tussentijd een nieuwe vaste beheerder of beheerster gevonden kan worden. Hiervoor stellen we een vacature op, waarop iedereen de gelegenheid krijgt te reageren. De randvoorwaarden voor het beheer van De Drieschaar brengen we op een later tijdstip naar buiten”, zegt Kok.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal is opgelucht dat er een oplossing is. ,,Ik ben blij dat de gemeente er samen met Nick en Kathleen is uitgekomen. Het is belangrijk dat de verenigingen die gevestigd zijn in De Drieschaar na de vakantie weer door kunnen gaan met hun activiteiten.”