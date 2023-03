Tijd voor ijs! Deze Bergse ijssalons zijn binnenkort weer open

indebuurt.nlEen hoorntje met een lekkere bol ijs: we zijn er dol op! Terwijl de zon zich steeds meer laat zien, openen in Bergen op Zoom de eerste ijssalons weer na hun winterslaap. Wij zetten er een aantal mét openingsdatum voor je op een rijtje.

Lik

Heb je superveel zin in een ijsje en wil je niet meer wachten? Hop, op naar Lik! De ijssalon in de Fortuinstraat is namelijk de enige in Bergen op Zoom die het hele jaar open is. Een dag zonder ijs is een dag niet geleefd!

Crusio

Droom je al maanden van een vers bolletje ijs in de zon op het Gouvernementsplein? Het nieuwe ijsseizoen van Cursio gaat van start op vrijdag 17 maart om 13.00 uur.

Tot die tijd (en erna) haal je alvast een bolletje crusioijs bij Timo’s Foodbar op de Boulevard.

Fyesta

Als je gek bent op softijs met allerlei toppings is er ook goed nieuws. Benjamin van Fyesta op de hoek van de Grote Markt verruilt zijn winterse worstenbroodjes vanaf vrijdag 24 maart weer voor softijs.

IJsje

Weer lekker een ijsje eten na je boodschappen in winkelcentrum De Zeeland? Dan moet je helaas nog even wachten. Wanneer deze ijssalon open gaat, is nog niet bekend. Maar ook lekker: de verkoop van de zomerkoninkjes gaat binnenkort al wel beginnen. De aardbeienkraam van Jan opent op 1 april.

Halsteren

Een stop voor een ijsje bij Boerderij Den Hof, dat kan binnenkort ook weer. Welke datum precies is nog onbekend. “We wachten tot het weer wat beter wordt, we hopen in april weer volop ijs te draaien”, aldus de ijsmakers.

Ook de openingsdatum van het ijsseizoen bij Maddey’s in de Dorpsstraat is nog onbekend. Er ligt zeker al ijs in de vitrine, maar wanneer er ook weer bijzondere smaken gedraaid worden, dat is nog even afwachten. Hopen op een zonnig voorjaar dus!

