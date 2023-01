Tientallen biedingen op kerken Huijbergen en Putte, maar geld is niet zaligmakend: ‘Invulling telt ook mee’

Lichtpuntjes Tineke Schouten bedankte blinde Riet voor haar komst: ‘Door de blinden­tolk kan ik de voorstel­ling beleven’

,,Theaterbezoek was voor mij niet vanzelfsprekend als slechtziende. Gelukkig zorgt audiodescriptie door blindentolken voor mee mogelijkheden om de voorstelling te kunnen beleven. Dat is een initiatief van de stichting Komt het zien. Het theaterbezoek is voor mij nu een lichtpuntje.

14:02