Tien Bergse raadsleden vertrekken, lintje voor Farid El Khassim

BERGEN OP ZOOM - Na een week van veel tumult in de Bergse politiek, heeft burgemeester Frank Petter donderdagavond afscheid genomen van een flink aantal Bergse raadsleden. Voor een van hen was er een lintje.

Veel woorden maakte Petter niet vuil over de gebeurtenissen. Niet over de vermeende stempasfraude, niet over de afsplitsingen. Petter deed het af met: ,,Het aanzien van de Bergse politiek heeft in de krappe week na de verkiezingen al een paar serieuze beproevingen moeten doorstaan.”

Tijdens de avond is afscheid genomen van tien volksvertegenwoordigers, die er straks niet meer bij zijn als de nieuwe raad op het pluche plaatsneemt. Onder hen veel oud gedienden, maar ook een enkel nieuw gezicht, zoals Rik Simons (GBWP).

Maarten van Eekelen

De partij van Arjan van der Weegen zag naast Simons ook Dyana Rommens, Omer Duman, Maarten van Eekelen en Piet Roosendaal vertrekken. Die laatste twee waren respectievelijk sinds 1992 en 1994 actief in de politiek. Eerst in Halsteren, later in Bergen.

Volledig scherm Peter van den Ouden neemt afscheid van GroenLinks. Hij begon in 1990 in de Bergse raad. © Pix4profs/Iman Fase

Jaap van Dam zwaait af bij CDA, Louis Wijten verlaat na 32 jaar Lijst Linssen. Ook Peter van den Ouden van GroenLinks stopt en draagt het stokje over aan Selin Karar. Maarten van 't Hof verlaat Lokaal Realisme. En bij de Bergse Sociaal Democraten neemt Farid El Khassim afscheid.

‘Vurige emoties’

Voor El-Khassim was de avond extra speciaal. Hij ontving van burgemeester Frank Petter een Koninklijke onderscheiding omdat hij twaalf jaar actief is geweest in de Bergse raad. Petter noemde hem een markante Bergenaar. Die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. ,,Vaak gepaard met vurige emoties.”

El Khassim kreeg tijdens zijn afscheid een staande ovatie van vrienden, familie en kennissen die van achterin de raadslaad luid applaudisseerden. Farid kon de tranen niet langer tegenhouden en nam snikkend afscheid van zijn partij. ,,Bedankt dat ik hier zolang deel van uit heb mogen maken.”

Serieuze beproeving

Tussen de raadsleden leek even sprake van een wapenstilstand. Alleen Louis van der Kallen (BSD) bleef ondanks de feestelijke setting gekleed in stemmig zwart. Hij rouwt om de ‘toekomst van Bergen op Zoom’ en het politieke klimaat in de Markiezenstad.