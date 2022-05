Terug naar de jaren ‘80: Flarden van Hades een van beste toneelproducties afgelopen jaren

Het psychiatrisch ziekenhuis in de voorstelling Flarden van Hades van Theatergroep Honger is een metafoor voor de problemen in onze actuele wereld. Daar ontkomt de toeschouwer niet aan. Het publiek bevindt in het fraaie decor van Gallery Lukisan dat zich uitstekend leent voor deze productie, die gebaseerd is op Een soort Hades van de Zweedse auteur Lars Norén.

Het publiek wordt door de vijf spelers in de intieme ruimte meegenomen naar het begin van de jaren 80. Een reeks problemen komt voorbij: dreiging van aids, oorlog in Bosnië, incest, stalken, eenzaamheid, obsessieve verliefdheid, dementie, moord. Het leidt tot de terechte vraag: ‘Is deze wereld rot of ziek?’ Een echte keuze is er niet.

Het spel is uitstekend. De tekstvertolking is goed en heeft ritme door zijn vertragingen en versnellingen. De stiltes geven niet alleen rust in het heftige spel, maar dwingen de toeschouwers ook tot reflectie. Dezelfde ritmiek is terug te vinden in het bewegen van de acteurs: van onrust naar stille rust op een eigen plekje. In deze Hades is het verplegend en medisch personeel afwezig, daarom zijn de vijf personages op elkaar en op zichzelf aangewezen. Wat kan deze wereld binnendringen? Twee politieagenten om de stalker af te voeren en het nieuws dat geprojecteerd wordt op een met de hand getekend televisiescherm. Wat is echt in deze wereld?

Jezelf zijn

Flarden van Hades bevat quotes om niet vergeten. ‘Je kunt niet anders dan jezelf zijn,’ klinkt het, maar je vraagt je af wat de identiteit is van de personages die hun weg zoeken. De liefde wordt omschreven als ‘Verliefdheid is de overdrijving van een gevoel dat zonder de overdrijving nog geen eens zou bestaan.’ Om over na te denken.

Erol Struijk heeft naast het toneelstuk ook andere bronnen gebruikt voor de voorstelling die explosief eindigt. Aan het slot wordt het publiek geconfronteerd met de vaststelling: ‘Het is niet de oorlog, het is de oppervlakkige samenleving.’ Dat mag het mee naar huis nemen na deze schitterende toneelproductie. Een van de beste die de laatste jaren in West-Brabant gemaakt is.

Flarden van Hades door Theatergroep Honger. Regie & tekst Erol Struijk. Gezien op 13 mei 2022 in Gallery Lukisan, Moeregrebstraat 72, Bergen op Zoom. Nog te zien op 20 en 21 mei 2022. Aanvang 20.00 uur.