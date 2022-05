Taalles aan directeur, monteur of voetbalprof: ‘Dit is echt dé Pierre van Hooijdonk’, maar nu verlaat Liesbeth EBC

Nog ziet ze haar voetbalgekke baliemedewerkster zowat een salto maken toen zich ooit een nieuwe cursist Turks meldde bij EBC. ,,Ze fluisterde nerveus: ‘Het is ‘m echt! Dit is dé Pierre van Hooijdonk!’ Onze docente Ayse kende hem ook: ‘Wij hóuden van hem in Turkije’.”