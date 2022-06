Swingen op de hits van Elvis: the MusiCompany brengt All Shook Up

In Blokstallen 3 repeteert de jonge club. ,,Het is veel, heel veel”, zegt regisseur Jan Dua. ,,Maar als je ziet wat een bák met enthousiasme het toneel op komt, dat is gewoon geweldig.” De keuze voor All Shook Up is vooral gemaakt omdat het een ensemblemusical is. ,,Het past echt bij ons”, vindt productieleider Carola Janse.