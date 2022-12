Dankzij de speelgoed­bank krijgen álle kinderen een cadeautje: ‘Dit is écht nodig’

DINTELOORD/ROOSENDAAL - Een cadeautje in de schoen of onder de kerstboom is de wens van ieder kind. Toch is dat in sommige huishoudens reden voor kopzorgen. Speelgoedbanken zijn dan een uitkomst. ,,Dit is echt heel fijn.”

3 december