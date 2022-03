‘Stoere stad’ Steenbergen klaarstomen voor toekomst: ‘We hebben goud in de handen’

,,Want de toekomst maak je samen. We staan voor een supergrote uitdaging en hebben elkaar keihard nodig”, aldus wethouder Willy Knop maandagmiddag bij de gezamenlijke ondertekening van ‘Vitale Vesting’, zeg maar een reeks afspraken om tot 2035 samen op te trekken.

Wat die uitdaging behelst? Een combinatie van maatschappelijke kwesties die de drie partijen alleen samen kunnen oplossen: de groeiende behoefte aan verpleegzorg door de vergrijzing, maar ook verouderde huurwoningen zoals aan Gummarusvelden en het Doktersdreefje verduurzamen en tegelijkertijd de wijk groener en leefbaarder maken. Klimaatcrisis, krapte op de woningmarkt; het hangt allemaal met elkaar samen.

Schuifruimte

Concreet bouwt Stadlander in de komende jaren 100 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan de helft verrijst in Couveringepark en in Buiten de Veste. Die nieuwe huizen dienen ook als ‘schuifruimte’ voor mensen die nu in huizen wonen die gesloopt en/of verduurzaamd moeten worden. ,,We brengen als het ware een treintje op gang. Bewoners van verouderde woningen in de stadskern zullen, al dan niet tijdelijk, toch een keer moeten verhuizen”, aldus Van der Steen.

Quote We brengen als het ware een treintje op gang. Bewoners van verouderde huizen in de stadskern zullen een keer moeten verhuizen. Marc van der Steen, Bestuurder woningcorporatie Stadlander

Zelfredzaam

Stadlander overlegt daarbij met tanteLouise en de gemeente. Gezien de vergrijzing moeten ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar dan is het wel noodzakelijk dat in de nabijheid (zorg) voorzieningen zijn om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. ,,Het is onmogelijk om iedereen in een verpleeghuis op te nemen”, illustreerde Ingeborg Roks van tanteLouise de noodzaak om samen te werken met Stadlander.

Zoals bekend onderzoekt tanteLouise wel de mogelijkheid van een gezondheidscentrum -samen met huisartsen en het Bravis ziekenhuis- in het stadspark aan de Ravelijnstraat. Een nieuw verpleeghuis is daar onderdeel van.

Rijke historie

Die ‘integrale gebiedsontwikkeling’ heeft nog een ander voordeel: de rijke historie van Steenbergen -in de vorm van de oude vestingwallen- opnieuw letterlijk zichtbaar maken voor de huidige inwoners. Die geschiedenis geldt als vertrekpunt om de stadskern van Steenbergen toekomstbestendig te maken. ,,We hebben opnieuw goud in handen. Turf en zout waren vroeger belangrijke bronnen van inkomsten. Nu zijn zon, wind en verduurzaming de turf van de toekomst”, aldus woordvoerder Marc Molenaars van tanteLouise.

Volledig scherm Verouderde huurwoningen aan het Doktersdreefje in Steenbergen. © Pix4Profs/Peter Braakmann