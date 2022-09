Steve Hackett (ex-Genesis) komt gitaarprijs halen in Bergen op Zoom: ‘Ik ben verrukt en vereerd’

Oud-ziekenver­zor­gen­de Aleida: ‘Tekort­schie­ten­de zorg voor thuiswonen­de ouderen maakt me zo verdrietig’

BREDA - Een 90-jarige vrouw die kruipend naar haar bed moet omdat er geen hulp is. Een andere bejaarde die geen verzorging krijgt omdat ze corona heeft. Gepensioneerd ziekenverzorgende Aleida Hoegen komt nog altijd bij veel thuiswonende ouderen over de vloer. Ze ziet veel schrijnende gevallen. ,,De zorg is ontploft.”

31 augustus