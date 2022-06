Steenbergse raad wil boeren steunen met brief, maar niet vanuit de gemeente

Maar Kouwen weigert zijn motie aan te passen. ,,Gewoon de boeren steunen, niets meer, niets minder. We hebben een echte plattelandsgemeente en vanzelfsprekend zijn wij het thuis van veel boerenfamilies. De kans is groot dat veel boeren hun met bloed, zweet en tranen opgebouwde familiebedrijf niet kunnen voortzetten.”



Woorden over geweld wil hij er niet in hebben. ,,Dat speelt hier niet. Kijk maar naar de vreedzame actie van vanavond.” ZLTO afdeling Steenbergen-Bergen op Zoom plaatste in vreedzaam protest drie speelgoed tractoren in het gemeentehuis om aandacht te vragen voor een pamflet waarin de club zijn zorgen uit over het stikstofbeleid. ,,Zo kan het dus ook, geweld is niet nodig", prijst de raad deze actie.