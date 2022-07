Steenbergse Buurtcamping is groot succes, ‘maar de kinderen willen nu ook een tent in de tuin’

Marita Brans uit Dinteloord en haar twee kinderen horen bij de tevreden deelnemers. Marita staat juist bij de keuken, vers bakje koffie in de hand. Het succes heeft voor haar ook een keerzijde. ,,De kinderen willen de komende zes weken in de vakantie nu ook een tent in de tuin.’’ Marita kreeg via de voedselbank te horen dat de buurtcamping werd georganiseerd. De bedoeling van het evenement: mensen met een smalle beurs een leuke vakantie bezorgen. En meteen andere mensen leren kennen. Ook in dat opzicht was het weekeinde op het grasveld in wijk Noord-Oost in Steenbergen voor Marita geslaagd. ,,Ik kwam iemand tegen die ik meer dan dertig jaar niet heb gezien. Ik werd ook meteen herkend, heel apart.’’