Steenbergen vangt 75 Oekraïense gezinnen op, Woensdrecht biedt 100 slaapplaatsen aan

Bergenaar (22) verstopt zakjes met drugs tevergeefs in onderbroek

BERGEN OP ZOOM - Een 22-jarige man uit Bergen op Zoom is dinsdagavond op de Meidoornlaan in zijn woonplaats aangehouden. Hij had zakjes met daarin vermoedelijk cocaïne in z’n onderbroek verstopt, meldt de politie.

9 maart