Steenbergen geniet van Kern&Kwis: ‘Het was chaos, maar die vijf uur vlogen om’

STEENBERGEN - Puzzels, opdrachten, raadsels: ruim 350 bewoners van alle kernen van de gemeente Steenbergen braken er zaterdag hun hoofd over. De Kern&Kwis, het grootste spel dat ooit in het gemeente gespeeld werd, bleek een groot succes.

De organisatie was er twee jaar mee bezig en het spel werd vijf uur lang live uitgezonden via de Steenbergse omroep Slos. ,,Het was veel, het was complex, maar ook verschrikkelijk leuk”, glundert Dasja Abresch na afloop. ,,Alles ging perfect. Ons doel, de deelnemers een leuke middag en avond bezorgen, is zeker geslaagd.”

Om 16.00 uur ging de Kern&Kwis van start. Bij diverse uitgiftepunten moesten de deelnemers de benodigdheden voor de quiz op komen halen. Met een grote doos vol opdrachten en een kwisboek togen zij terug naar de locatie waar zij het spel gingen spelen: thuis, in een gemeenschapshuis of café.

Gebouw van suikerklontjes

In café De Keuning gaat dweilband de Primurkus, die hier hun thuishaven hebben, met de kwis aan de slag. ,,De puzzels gaan nog wel, maar straks moeten we een brug van ijsstokjes bouwen”, verzucht één van de leden. ,,Dat is een uitdaging.” Andere opdrachten die voorbijkomen zijn een kaartenhuis bouwen, een Steenbergs gebouw maken van suikerklontjes en een fiets versieren.

Richard Ridderhof houdt het televisiescherm in de gaten. ,,Ik heb maar één opdracht: dat is naar de uitzending van Slos kijken. Blijkbaar komen daar aanwijzingen op. Maar ik geloof dat we al twee letters gemist hebben.” Hij knikt naar zijn teamleden en grinnikt: ,,Je zou toch niet denken dat die in de muziek zitten, hè. Geen structuur, geen programma. Iedereen doet maar wat.”

Chaos

Zijn taak wordt nog bemoeilijkt: ,,Straks gaat het geluid van de televisie uit, hoor”, zegt de cafébaas. ,,Als er meer mensen in het café komen. Dan moet je maar via je laptop kijken.”

,,Hoe het ging? Chaos!”, lacht Erica Geers. ,,We wisten totaal niet wat we konden verwachten, dus we waren ook niet voorbereid.” Haar team, de Jumbomeiden van weleer, was opgedeeld in een thuisteam, dat thuis met vragen en puzzels aan de gang ging, en een doe-team, dat op de fiets opdrachten uitvoerde.

Quote Die vijf uur vlogen om, we moesten hard werken om alles op tijd in te leveren Erica Geers, team Jumbomeiden van weleer

Acht man is te weinig

,,Zij kwamen ook andere teams tegen, dat was superleuk”, vertelt Geers. Zelf zat ze in het thuisteam. ,,Sommige vragen waren echt heel lastig. En dan moest je ook Slos-uitzending nog in de gaten houden. Dat hebben we maar laten gaan. Maar het was echt fantastisch, die vijf uur vlogen om, we moesten hard werken om alles op tijd in te leveren.” Mocht er een volgende keer komen, dan doet ze zeker weer mee. ,,Al willen we dan een groter team. We waren nu met achten, dat was eigenlijk te weinig.”

Het is echter nog niet zeker of er nog een herhaling komt van de Kern&Kwis, zegt Abresch. ,,Wij hebben steeds gezegd: dit doen we niet nog eens. Maar het is wel een groot succes. Misschien neemt iemand het van ons over. Of misschien doen we het toch. Het was een enorme inspanning, dus daar moeten we nog maar eens goed over denken.”

Uitslag op 15 oktober

Voorlopig is de organisatie nog druk bezig met het nakijken van alle ingeleverde oplossingen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de grote slotavond op 15 oktober in het Wapen van Steenbergen. Deelnemers spelen voor een goed doel naar keuze in de gemeente Steenbergen.

Volledig scherm In een half uur tijd kwamen deelnemende teams hun doos met kwisboek en andere bijbehoren ophalen bij café De Keuning. © Marina Popova/Pix4Profs