Steenbergen: door oorlog in Oekraïne geen kanonschoten bij vestingfeest

STEENBERGEN - Steenbergen ziet af van elk wapengekletter tijdens het vestingweekend ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan. De Saluutbatterij schiet geen kanon af. Reden: de oorlog in Oekraïne.

Dat heeft het gemeentebestuur laten weten. In de raadsvergadering in februari zei wethouder Esther Prent al dat Natuurmonumenten vanwege de start van het broedseizoen geen toestemming geeft om tijdens het vestingweekend van 16 en 17 april een ruiterij, soldatengevecht en kanongebulder te laten plaatsvinden op de wallen en bastions van Fort Henricus.

Dat zou alleen op het binnenterrein van het fort mogen, maar dat is in april nog te drassig, aldus Natuurmonumenten. Komt dus bij dat de gemeente kanonschoten en gevechtshandelingen ongepast vindt vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne.

Los van Oekraïne vraagt VVD-raadslid Kees Gommeren zich intussen af wat er terecht komt van de recreatieve ambities rond Fort Henricus als Natuurmonumenten steeds een spaak in het wiel kan steken. ,,Straks kruipt ergens een salamander of rups rond waardoor er niks kan. En hoezo weet Natuurmonumenten nu al dat het binnenterrein te drassig is?”

Quote Straks kruipt ergens op Fort Henricus een salamander of rups rond waardoor Natuurmonu­men­ten geen toestem­ming geeft voor activitei­ten. Kees Gommeren, VVD-raadslid

Het college stelt echter dat er genoeg mogelijk is bij Fort Henricus. In de aanloop naar het vestingweekend is op woensdag 13 april een historische middag met middeleeuwse markt voor alle basisscholen op het fort.

Ter gelegenheid van het vestingfeest wordt bovendien op 16 en 17 april een kampement ingericht bij de schootsvelden aan de Krommeweg en op het Kerkplein in Steenbergen. Het publiek kan zich daar wanen in de sfeer van het soldatenleven in de zestiende en zeventiende eeuw.

Op en rond de haven en in de binnenstad zijn verder klassieke auto’s en historische schepen te zien. Er is ook een nautische markt. Jonge watersportliefhebbers kunnen deelnemen aan een zeil-clinic van Lions Steenbergen. Aanmelden via https://steenbergen.lions.nl/ en Facebook