Stabican wil de markt van medicinale wiet veroveren: ‘Van bruin plakkerig spul maken we wit poeder’

Kosten Huis van de Wijk pakken fors hoger uit: ‘Beeld ontstaat dat gemeente geen begroting kan uitdenken’

BERGEN OP ZOOM - De kosten voor het afbouwen van Huis van de Wijk, het nieuwe ‘wijkhuis’ in appartementencomplex de Piushof in wijk Gageldonk, pakken fors hoger uit. Het college wil het gat in de begroting dichten, maar de raad is sceptisch.

6:55