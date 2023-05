Sportclubs verliezen veel leden, maar basketbal groeit: ‘Een hippe en gave sport’

Vierde klasse B NSV degradeert na duel waarin veertien goals vielen: ‘Als je zo verliest, dan is het terecht’

NSV is er niet in geslaagd om tegen RSV het laatste sprankje hoop op handhaving in de vierde klasse levend te houden. De formatie van Hans Vos verloor met 9-5, een uitslag die zelfs bij zaalvoetbal maar bij hoge uitzondering voorkomt. Nog niet eerder dit seizoen scoorde de ploeg uit Nispen zo vaak, maar dat haalde dus niks meer uit.