Spits Jaouad Chraou vertrekt bij Halsteren

Man (21) uit Dinteloord opgepakt in grootscha­lig onderzoek drugshan­del en witwassen

DINTELOORD/STEENBERGEN - In een onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen heeft de politie dinsdag een 21-jarige man uit Dinteloord en 44-jarige man uit Antwerpen in de kraag gevat. Bij een woning in Steenbergen ving de politie bot.