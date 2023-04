Snelfietsroute komt langzaam dichterbij, Bergse deel eind van het jaar klaar, Roosendaal start in juni

open huizen dag Open Huizen Dag weer in trek bij verkopers: ‘Ze vragen zelf of ze mee kunnen doen’

BREDA - Wie een huis zoekt, of gewoon nieuwsgierig is, kan zaterdag 1 april z'n hart weer ophalen tijdens de Open Huizen Dag. Makelaars kijken er handenwrijvend naar uit: ,,De markt is niet meer zo overspannen, verkopers willen weer meedoen.”