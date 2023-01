Snel eerste schetsen van nieuwe Sint Elisabeth in Halsteren: ‘Eindelijk wordt er iets gedaan’

Dorpsraad-secretaris Peter Tange is blij dat er schot komt in het project. ,,Eindelijk wordt er iets gedaan.” Tange had onlangs een positief gesprek met Ingeborg Roks, lid van de raad van bestuur bij tanteLouise. In dat onderhoud werd toegezegd dat de Dorpsraad op de kortst mogelijke termijn inzage krijgt in de tekeningen van de architect en de verdere bouwplannen. ‘Na die informatieronde gaan we verder met de ideeën’, was de boodschap.