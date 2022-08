Smakelijk! Tijdens ‘Zeemaal’ leer je koken met zeegroenten en oerwater

Droogte Brandweer heeft handen vol aan beginnende bosbrand­jes, vooral om escalatie te voorkomen

PUTTE/OISTERWIJK - Door de huidige droogte is de brandweer bijzonder op haar hoede voor beginnende bosbrandjes. Dinsdag werd er in Brabant tweemaal massaal uitgerukt om escalatie te voorkomen. ’s Middags in Putte en ’s avonds in Oisterwijk.

9 augustus