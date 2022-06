Sjoelen en koekhappen tijdens sportdag voor senioren op de Kiek in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - ‘Huilen is voor jou te laat’ van Corry en de Rekels schalt door Stadspark Kijk in de Pot. Coverband Mellow gaat terug in de tijd, want donderdag is de Kiek het terrein van de senioren. De Fitfabriek en Sabic houden hier een sportdag voor alle Bergse ouderen.

Mieke Ostermann geniet volop van de Oud-Hollandse spellen. Ze laat haar kaart zien, waarop zeven spellen zijn afgekruist. Het laatste was Jenga, wat ze tegen een medewerker van de Fitfabriek speelde. ,,Ik heb gewonnen”, lacht ze.

Mieke woont in Meilust en is op de fiets naar de Kiek gekomen. ,,En ik ben al 85”, zegt ze vrolijk. Het geheim om op late leeftijd nog zo fit te blijven? ,,Veel lopen en veel sporten.” Ze kijkt om zich heen. ,,Boogschieten, dat lijkt me ook leuk. Daar ga ik nu naar toe.”

Honderd mensen

De reacties van de aanwezige ouderen zijn positief, zegt Lisa Hendriks van de Fitfabriek. Het is de eerste keer dat een dergelijke sportdag georganiseerd wordt, maar het is de bedoeling er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. ,,We hadden geen idee wat we konden verwachten. Maar we schatten dat er zo’n honderd mensen zijn geweest en daar zijn we heel tevreden mee.”

Er worden heel wat bekertjes water uitgedeeld, want de temperatuur op het veld is pittig. Gerda van Hooydonk duwt Wil Suijkerbuijk in haar rolstoel over het terrein. ,,Warm? Het is beter dan regen”, vindt Wil. Ze heeft nog een stuk peperkoek in haar hand van het koekhappen. ,,Ik geniet hier echt van. Vroeger woonde ik hier vlakbij, bij de Lourdeskerk. Dus het is leuk om weer terug te zijn.”

Quote Bij ons is de derde helft heel belangrijk

Walking voetbal

Behalve de spellen is er een terras, een springkussen voor de kinderen, een bingo en op het grasveld geven de Bergse Oldstars een demonstratie walking voetbal. ,,Wij zijn met een man of vijftien en komen iedere maandagochtend bij elkaar op MOC”, vertelt Willem Geerligs.

Bij walking voetbal mag je alleen snelwandelen, lichamelijk contact is verboden en er is geen keeper. ,,En bij ons is de derde helft heel belangrijk”, lacht Geerligs. ,,Er wordt heel wat afgeouwehoerd bij ons. Maar dat is juist gezellig.”

Volledig scherm Bij walking voetbal mag je alleen snelwandelen, lichamelijk contact is verboden en er is geen keeper. © peter van trijen/pix4profs