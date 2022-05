Sharona (17) is een jonge mantelzorger: ‘Ik had geen idee, maar voel me nu gehoord’

,,Dat ontdekten we pas een paar jaar geleden”, vertelt de tiener. Het gaat op dat moment met Sharona zelf niet lekker. Corona steekt de kop op, iedereen komt thuis te zitten, onderwijs is op afstand. Voor Sharona geen ideale situatie in een gezin waar het met twee drukke broertjes toch al hectisch is. School is haar uitlaatklep en dat viel ineens weg. Ze raakt psychisch in de knoop en krijgt hulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin.