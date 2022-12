Sfeervolle kerstmarkt in Steenbergen: van zeepjes tot kerstballen

STEENBERGEN - De vuurkorven geven lekkere warmte en de grote gekleurde kerstballen in de kerstboom glinsteren. De kerstmarkt op de Markt in Steenbergen is gisteren van start gegaan. Het is een van de afsluitende jubileumactiviteiten van 750 jaar stad en 25 jaar gemeente Steenbergen.

Er was gisteren nog niet veel aanloop bij de gezellige hutjes waar standhouders hun kerst(cadeau)artikelen hadden uitgestald. In het weekend worden op de markt , die tot en met dinsdag wordt gehouden, meer bezoekers verwacht. Vooral tijdens de koopzondag als de kerstmarkt helemaal doorloopt tot in de Gummaruskerk.

Cor Stokhof uit Oud Vossemeer is nog maar net begonnen met Zeepjes en Zo en staat voor het eerst op een kerstmarkt. Met zijn tweeën prijzen ze de natuurlijke zeepjes aan en laten onder andere ruiken aan Ezelinnenmelkzeep, olijfoliezeep en de Rozenzeep ‘La vie en rose’. ,,We halen zeepjes uit Nederland, Frankrijk en Portugal. Nu kijken we de kunst nog af, maar we willen zeepjes ook zelf gaan maken.’’

Kerstballen

In een ander hutje mag iedereen een kerstbal met een kaartje afhalen. Die worden met een wens in de grote kerstboom gehangen en na afloop van de kerstmarkt bij verzorgingshuizen uitgedeeld. Zo krijgen de bewoners een kerstwens van een inwoner uit Steenbergen. De grote kerstboom trekt de aandacht door de hele grote kerstballen. Zo fotograferen Helene en Yvonne zich in het spiegelbeeld van een van die ballen.

Vanavond is in de feesttent op de Markt het voor alle inwoners gratis toegankelijke ‘Jubileumfestival’ met optredens van de bands Messy Words en Run4Cover, DJ Ovano en volkszanger John West. Zondagmiddag is daar voor ouderen die zich hebben aangemeld ‘Goud voor Oud’ met koor Oud Bruin Jong Belegen, troubadour Noud Bongers en historicus Frans van Eekelen.

Volledig scherm #NLBEELD# STEENBERGEN Pix4Profs / Marina Popova. Yvonne (links) en Helene op de Kerstmarkt in Steenbergen © Pix4Profs/Marina Popova