Seksuele voorlichting aan kinderen op basisschool; ouders staan vaak niet te springen

De kinderen zaten daar in eerste instantie niet op te wachten. ,,Of we het daar echt over moesten hebben, vroegen ze”, vertelt de juf lachend. Maar over die schaamte zetten de leerlingen zich al snel heen. De Boeck begon met het vertellen over verliefdheid. ,,Wat dat is, wat je voelt. We zijn heel algemeen begonnen”, vertelt ze. Elke schooldag besteedde ze deze week aandacht aan de Week van de Lentekriebels, dat dit jaar als thema ‘Je lijf is van jou’ heeft.