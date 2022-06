Ruim 4000 euro subsidie voor geveltuintjes in Hoogerheide: ‘Hopelijk komen er nog meer’

HOOGERHEIDE - Het initiatief voor het aanleggen van geveltuintjes in De Raadhuisstraat in Hoogerheide is door Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant gehonoreerd met een subsidie van 4243 euro.

Rita Somers, bewoonster van de Raadhuisstraat, kwam begin dit jaar met het idee om de gevels langs haar straat op te fleuren met geveltuintjes. Ze klopte met haar idee aan bij de gemeente Woensdrecht en die gaf meteen alle medewerking voor de aanleg.

Meerdere geveltuintjes

De gemeente verwijderde tegels en stenen voor de huizen, waarna de bewoners aan de slag konden met bloemen en planten. In april van dit jaar gingen de bloemen en planten de grond in. Het idee van Rita Somers sloeg aan, en ook andere bewoners richtte geveltuintjes in.

,,Ik hoop dat in de toekomst nog meer bewoners mee gaan doen om hun gevels op te fleuren”, vertelt Somers. Op de vraag wat ze met de 4243 euro gaat doen antwoordt ze: ,,Dat geld is bestemd voor de gemeente want die hebben het project bekostigd.”

Quote Wachten op de subsidie­toe­ken­ning zou te lang kunnen gaan duren waardoor de initiatief­ne­mers af zouden kunnen haken Jeffrey van Agtmaal

Kosten

De Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal is blij met de waardering voor het project en bevestigd dat het bedrag gestort wordt op de rekening van de gemeente. ,,Voor ons waren de kosten voor de aanleg, een vorm van cofinanciering, in de hoop dat we in aanmerking zouden komen voor een subsidie van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant.”

Van Agtmaal zegt dat de gemeente een cofinanciering heeft toegepast omdat men niet wist of ze in aanmerking zouden komen voor een subsidie. ,,Wachten op de subsidietoekenning zou te lang kunnen gaan duren waardoor de initiatiefnemers af zouden kunnen haken. Bovendien moet je in het voorjaar gaan planten.”