‘Roosendaalse’ krab plots logo van Bergse vereniging Leutneutbon: ‘Geen jatwerk, maar onwetendheid, echt waar’

Bergenaar (24) trapt en stompt man in zijn gezicht

BERGEN OP ZOOM - Een 24-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdagmiddag in zijn woonplaats aangehouden wegens mishandeling. Hij zou een andere man uit Bergen op Zoom in zijn gezicht hebben getrapt en gestompt nadat hij hem aansprak over het meenemen van een stoeltje.

14 januari