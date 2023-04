Ronde van Ossendrecht kent een winnaar die solo over de streep komt

Nieuwe expo in het Wilhelmie­ten­mu­se­um vertelt het verhaal van de drie Huijbergse parochie­ker­ken

HUIJBERGEN - Op zondag 14 augustus 2022 sloot de Huijbergse parochiekerk voorgoed de deuren. In het kerkgebouw stonden nog waardevolle spullen zoals beelden, kelken en nog veel meer. Parochie de Bron en het Bisdom Breda benaderden het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen of ze deze spullen in bewaring wilde nemen.