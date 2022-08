Rijstrook dicht op A4 door ongeluk met vier auto’s bij Bergen op Zoom

Mijn uitzicht Peter en Anita wonen in de binnenstad van Bergen Op Zoom: ‘Het dakterras is echt een cadeautje bij dit huis’

BERGEN OP ZOOM - Terwijl Krabbenfoor de stad laat bruisen als nooit tevoren, zitten Peter (63) en Anita (58) Franken met uitzicht op het Markiezenhof en het torentje van de Peperbus, in een groene oase van rust. ,,Zou je niet zeggen hè, dat dit een dakterras in de binnenstad is?” Dit is deel 1 in een serie over het uitzicht vanuit de woonplek.

3 augustus