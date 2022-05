Rekenen saai? Niet als je dat op de skippybal mag doen: ‘Twee vliegen in één klap’

Gedecoreer­de Nelly Nefs: ‘Hard werken heb ik van mijn oma geleerd’

Nelly Nefs-van Turnhout (73) uit Halsteren is al ruim veertig jaar actief voor de EHBO, eerst in Halsteren, later in Putte. Verder is ze al twintig jaar voorzitter van de Zonnebloem in Halsteren en was ze ook twintig jaar betrokken bij de brandwondenstichting.

