Regenbuien, maar soms ook zon in Bergen op Zoom vandaag

48 uur op de barkruk bij feestje De Biezen: zere konten en een biertje erbij

PUTTE - in MFC de Biezen in Putte zitten dagelijks klanten aan de bar. Maar het komt nooit voor dat iemand 48 uur aan een stuk op een barkruk blijft zitten. Behalve dan afgelopen weekend. Fancy Roeken is tien jaar beheerder van De Biezen en vond dit aanleiding voor een feestje.