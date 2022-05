Rattenoverlast voorkomen? ‘Laat geen voer slingeren bij je kippen of hertjes in de tuin’

Raadslid René Adriaansen (ABZ) deed dinsdag zijn beklag over rattenoverlast in Putte. ,,De servicelijn kreeg recent telefoontjes uit de Dionysiusstraat, Moretuslaan en bij de waterzuivering. Maar de ongediertebestrijding is in 2011 wegbezuinigd. Nu moeten burgers het zelf maar oplossen, of Saver doet het, maar dan krijgen wij de rekening.”