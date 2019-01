Rabobank schrapt banen in West-Brabant, Roosendaal wordt hotspot

BERGEN OP ZOOM - Rabobank krimpt en voegt samen. Dat betekent dat 70 tot 90 banen in West-Brabant en Zeeland verdwijnen. Een gevolg van de in 2015 aangekondigde reorganisatie. De bank concentreert de specialistische dienstverlening vanaf begin volgende maand in Roosendaal. Tegelijkertijd wil het, met minder mensen, meer betrokken zijn. Terug naar de boerenleenbank, zoals de coöperatie ooit is ontstaan.

De specialisten van acht lokale Rabobanken, van Sluis tot Oosterhout, gaan meer samenwerken. De krachten bundelen en ervaring delen. Dat gebeurt straks in Roosendaal, waar onder meer adviseurs voor vermogensmanagement, bankdiensten voor grootzakelijke klanten en verzekeringen eens per week samenkomen om te sparren. De overige dagen zijn ze actief in de eigen regio, dichtbij de klanten.

Verkassen

Niet alleen de specialisten, ook de ondersteunende diensten, zoals personeelszaken en facilitair verkassen. Die worden vanaf volgende maand ondergebracht in de vestiging in Bergen op Zoom. In totaal verdwijnen bij de acht banken 70 tot 90 volledige arbeidsplaatsen. In Zeeland gaat het om 30 tot 40 plekken, in West-Brabant 40 tot 50.

Van facilitaire medewerkers tot staffuncties. "We hebben zoveel mogelijk aangestuurd op natuurlijk verloop", zegt directievoorzitter Ed Vreman van Rabobank Zuidwest Brabant. De bank begeleidt mensen, samen met uitzendorganisaties, zoveel mogelijk naar ander werk. Dat proces verloopt boven verwachting. "We hebben het geluk dat het economisch goed gaat", aldus Vreman.

Klanten merken weinig

Klanten gaan weinig merken van de interne verschuivingen. "Het doel is dat onze mensen straks nog beter zichtbaar zijn in de regio." Vreman wil de gevoerde 'dichtbij-strategie' van de bank verder uitrollen. De bank moet een sterkere positie krijgen in Zeeland en West-Brabant. Met herkenbare gezichten. Waar Jules van Leijden er een van is.

Van Leijden is directievoorzitter van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. "Als bank willen we terug naar de 'oude boerenleenbank', maar dan in een modern jasje. Met medewerkers die onze klanten persoonlijk kennen. Die bijeenkomsten organiseren over het opzetten van een eigen bedrijf. Of op welke manier de bank maatschappelijke initiatieven ondersteunt."

Het coöperatieve gedachtegoed van de bank blijft overeind. Sterker nog, als de bezuinigingen voor meer winst zorgen, groeit de pot voor het ondersteunen van lokale initiatieven. "Het winstpercentage dat we teruggeven aan de samenleving houden we in stand. In Zeeland en West-Brabant ondersteunen we jaarlijks meer dan 3.000 verenigingen en stichtingen." ¬