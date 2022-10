Putte merkt weinig van noodopvang asielzoekers: ‘Mogen ze het terrein wel af?’

Op het voormalige bedrijventerrein van Van Niftrik in Putte verblijven sinds begin oktober van dit jaar 85 asielzoekers. De inwoners van het dorp merken niets van de aanwezigheid van de tijdelijke opvang van de vluchtelingen.

„Mogen die het terrein wel af? Want we hebben tot op heden toe nog geen enkele vluchteling in ons dorp gezien”, vroeg een inwoner van Putte zich af tijdens de openbare vergadering van het Dorpsplatform Putte. De Woensdrechtse wethouder Rainier Schuurbiers vertelde dat een afvaardiging van de gemeente Woensdrecht afgelopen weekend een bezoek heeft gebracht aan de tijdelijke opvanglocatie.

Geen klachten

„Deze mensen vermaken zich daar prima. Ze maken zelf hun eten klaar en voor de kinderen is een mooie speelplek aanwezig. Als gemeente hebben we geen klachten binnengekregen over de vluchtelingen en daar zijn we blij om.” Hij wist ook te melden dat twee vluchtelingen meerdere keren per week gaan trainen bij de Putse voetbalvereniging Grenswachters.

Frank Roeken, voorzitter van het Putse dorpsplatform, vroeg zich tijdens de vergadering in MFC de Biezen af of de 85 vluchtelingen over twee maanden Putte weer gaan verlaten.

Dwangwet

Daar kon Schuurbiers geen duidelijkheid over geven. „In principe gaat het hier om tijdelijke noodopvang die tot 31 december van dit jaar duurt. De regering is bezig met een dwangwet, waarbij gemeenten verplicht kunnen worden om een permanente opvang in te richten. Dus het zou zo maar kunnen dat de vluchtelingen na 31 december nog op het terrein van Van Niftrik blijven.”