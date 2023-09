Putse bevolking gaat bewoners Beukenhof missen, en andersom: ‘Jammer dat we moeten verhuizen’

Interview Om 05.00 uur rauwkost snijden hoeft niet meer: ‘In veertig jaar is er veel veranderd in supermarkt­land’

OSSENDRECHT - Ruim 42 jaar zit Corné Suijkerbuijk al in het supermarktvak, sinds 1996 in Ossendrecht. Na Golff, Emté en Coop is de Halsterse ondernemer (63) daar met Plus nu aan zijn vierde formule toe. ,,Hopelijk wel de laatste, haha.”