Punaises en vernielingen op mountainbike-routes in Grenspark: ‘Verwerpelijke en gevaarlijke acties’

Column Over Rozenoord en gevulde condooms

BERGEN OP ZOOM - Soms denk ik: zou toch handig zijn, een tuinman die wekelijks het gras maait. De beukenhagen topt. En in het najaar de bladeren uit de vijver vist. Want zelfs een rozenstruik overleeft het in mijn handen niet, leert de praktijk. En dat is toch best knap, heb ik me laatst laten vertellen.

17 juli